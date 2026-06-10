Соцобязательства государства за 2025 год выполнены полностью — Минфин РК

Все социальные обязательства государства за 2025 год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава ведомства представил депутатам Мажилиса отчет об исполнении бюджета за 2025 год.

— Расходы республиканского бюджета исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге. Все социальные обязательства Правительством исполнены. На поддержку регионам направлено 7,7 трлн тенге, на социальную сферу — 9,3 трлн тенге, — сообщил министр.

В рамках национальных проектов в стране завершили строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения. Также для студентов ввели в эксплуатацию 30 общежитий более чем на 10 тысяч мест.

Объем введенного жилья за счет всех источников финансирования достиг 20,1 млн квадратных метров. Для социально уязвимых категорий населения приобрели 5141 квартиру.

Продолжилось развитие инженерной инфраструктуры. За год было проложено 980,5 километра инженерно-коммуникационных сетей, а также построено и отремонтировано 6,3 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Значительные средства направили на транспортную отрасль. Работами охватили около 13 тысяч километров автодорог, из которых 9 тысяч километров приходятся на республиканские трассы и еще 4 тысячи километров — на дороги местного значения.

Кроме того, государство продолжило субсидирование социально значимых железнодорожных и авиамаршрутов. По 62 межобластным железнодорожным маршрутам перевезли 16,2 млн пассажиров, а по 26 субсидируемым авиамаршрутам — 520 тысяч человек.

Отдельное внимание уделили аграрному сектору. В 2025 году на его поддержку направили 1,1 трлн тенге, что на 172 млрд тенге больше, чем годом ранее.

— Для Правительства принципиально важно, что исполнение бюджета должно оцениваться не только по проценту освоения. Главный критерий — реальный результат для граждан, бизнеса и регионов, — отметил Такиев.

Как сообщалось ранее, рост экономики Казахстана, укрепление курса тенге и подорожание драгоценных металлов стали одними из причин повышения бюджетных поступлений.