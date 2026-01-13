Социальная поддержка военнослужащих Казахстана: что изменилось в 2025 году

Как рассказали в Министерстве обороны РК, одним из ключевых шагов стало повышение должностных окладов. С 1 января 2025 года заработная плата офицерского состава выросла в среднем на 20,3 процента, а рядового и сержантского — на 33,9 процента. Кроме того, была восстановлена система полевых выплат, ранее упраздненная. С 1 июля военнослужащим вновь выплачиваются полевые в размере 1,2-кратного МРП за каждые сутки участия в полевых выходах, морских походах и учениях — без оформления командировочных расходов.

Дополнительные изменения ожидаются и в ближайшей перспективе. С 1 января 2026 года в рамках новой системы оплаты труда запланирован второй этап повышения окладов: для офицеров — еще на 23 процента, для рядового и сержантского состава — на 10 процентов от уровня первого этапа.

Существенное развитие получила и жилищная поддержка. С 17 ноября 2025 года «Отбасы банк» запустил специальные ипотечные продукты для военнослужащих, получающих жилищные выплаты. Программа «Әскери баспана» ориентирована на приобретение жилья на вторичном рынке с первоначальным взносом 20 процентов. Ставка по предварительному займу составляет 18 процентов годовых и снижается до 5 процентов при накоплении 50 процентов стоимости жилья. Программа «Наурыз әскери» позволяет приобрести квартиру в новостройке без первоначального взноса. Максимальная сумма займа в Астане и Алматы достигает 36 млн тенге, в других регионах — до 30 млн тенге, а при первоначальном взносе от 20 процентов — до 80 млн тенге. Процентная ставка по займу составляет 9 процентов годовых.

Отдельное внимание в 2025 году уделено поддержке семей военнослужащих. Свыше тысячи детей военных смогли отдохнуть и поправить здоровье в детском оздоровительном центре «Балдаурен», что стало важным элементом социальной политики Министерства обороны.

Параллельно продолжается работа по повышению престижа воинской службы и расширению социальных гарантий для солдат срочной службы. С момента запуска цифрового проекта Sarbaz 2.0 более 9 тысяч лучших военнослужащих получили образовательные гранты, из них более 3000 государственных грантов с приоритетным правом предоставления общежития и выплатой стипендии. Впервые в истории страны отбор проходит в полностью автоматизированном формате: система формирует рейтинг солдат по дисциплине, физической и боевой подготовке, а алгоритм самостоятельно распределяет гранты между выбранными вузами и специальностями.

Финансовая нагрузка на солдат и их семьи также снижена. Более 20 тысяч военнослужащих срочной службы воспользовались «кредитными каникулами» на общую сумму порядка 8 млрд тенге. Кроме того, во время службы солдаты могут бесплатно получить востребованные на рынке труда рабочие специальности — от водителей большегрузной техники и экскаваторщиков до специалистов связи, дизелистов-электриков и парамедиков. Обучение завершается выдачей официальных сертификатов.

Новым направлением социальной политики стала подготовка военнослужащих к жизни после службы. Министерство обороны запустило программу адаптации военнослужащих перед выходом на пенсию. Теперь на базе военных вузов они могут бесплатно пройти переподготовку для преподавания начальной военной подготовки в школах, а также для последующего трудоустройства на военные кафедры. Это решение позволяет сохранить профессиональный потенциал офицеров и обеспечить им плавный переход к гражданской деятельности.

