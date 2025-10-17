Минобороны Казахстана разработало поправки для защиты жилищных прав военнослужащих

Поправки, предложенные Министерством, направлены на упрощение и повышение прозрачности системы жилищного обеспечения военнослужащих.

В обсуждении приняли участие представители всех силовых структур, министерств юстиции, национальной экономики и финансов, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и другие.

— Сегодняшняя встреча инициирована в связи с необходимостью выработки консолидированного решения по проблемным вопросам, вызванным изменениями в Законе «О жилищных отношениях». Эта проблема касается не только Вооруженных сил и других воинских формирований, она касается всех государственных органов, — подчеркнул в своем выступлении министр обороны.

Как отметил глава оборонного ведомства, на сегодняшний день Минобороны разработало механизм поправок, которые сохранят права сотрудников и военнослужащих на получение служебного жилья или жилищных выплат, а сами механизмы будут отражаться в правилах.



— Важно не просто сохранить существующую систему жилищного обеспечения, но сделать ее максимально понятной и справедливой. Мы убираем излишнюю бюрократию, уточняем спорные моменты, чтобы каждый военнослужащий четко понимал свои права и порядок получения выплат. Это вопрос не только социальный, но и моральный — когда у человека есть уверенность в завтрашнем дне, он служит с полной отдачей, — подчеркнул министр.

Он отметил, что до вступления поправок в силу все выплаты и предоставление жилья будут осуществляться по действующим правилам, без изменений.

Кроме того, для снятия социальной напряженности ведомство проводит большую работу. В гарнизонах действуют информационно-разъяснительные группы, которые проводят встречи в воинских частях, отвечают на вопросы военнослужащих в онлайн-формате и помогают разъяснять нововведения. Для поддержки военнослужащих и членов их семей открыта горячая линия и запущен Instagram-аккаунт Kz_Army_Shanyraq, где публикуются ответы на актуальные вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что жилищную программу «Әскери баспана» возобновят в Казахстане.