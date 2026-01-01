РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:15, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Социальная акция «Мейірімді Қазақстан» охватила 10 тысяч человек

    В Казахстане завершилась социальная акция «Мейірімді Қазақстан». Инициатива была направлена на укрепление культуры поддержки, повышение социальной ответственности и вовлечение молодежи в добрые дела, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

    «Мейірімді Қазақстан»
    Фото: Министерство культуры и информации

    Стартовала социальная акция «Мейірімді Қазақстан» 23 декабря. 

    Старт инициативе был дан на площадке Молодежного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области. 

    «Мейірімді Қазақстан»
    Фото: Министерство культуры и информации

    В течение десяти дней во всех регионах страны молодежные организации и волонтеры провели комплекс благотворительных и добровольческих мероприятий.

    «Мейірімді Қазақстан»
    Фото: Министерство культуры и информации

    Каждый день акции был посвящен определенной тематике - помощь одиноким пенсионерам, поддержка домов престарелых и детских домов, донорские акции в медицинских организациях, адресная помощь малообеспеченным семьям, а также общественные инициативы - включая поддержку работников коммунальных служб.

    Всего акция охватила около 10 тысяч казахстанцев.

     

    Теги:
    Минкультуры и информации Итоги года Благотворительность Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
