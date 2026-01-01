Социальная акция «Мейірімді Қазақстан» охватила 10 тысяч человек

Стартовала социальная акция «Мейірімді Қазақстан» 23 декабря.

Старт инициативе был дан на площадке Молодежного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области.

Фото: Министерство культуры и информации

В течение десяти дней во всех регионах страны молодежные организации и волонтеры провели комплекс благотворительных и добровольческих мероприятий.

Фото: Министерство культуры и информации

Каждый день акции был посвящен определенной тематике - помощь одиноким пенсионерам, поддержка домов престарелых и детских домов, донорские акции в медицинских организациях, адресная помощь малообеспеченным семьям, а также общественные инициативы - включая поддержку работников коммунальных служб.

Всего акция охватила около 10 тысяч казахстанцев.