Сотрудников департамента госдоходов задержали за получение взятки в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Задержаны сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области за регулярное получение взяток на таможне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
«Агентством РК по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц МСХ РК задержаны сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области, которые на систематической основе получали на таможенных постах взятки от субъектов предпринимательства за ускоренный и беспрепятственный пропуск КРС и МРС через государственную границу Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Агентства.
В настоящее время ряд должностных лиц задержаны и водворены в ИВС ДП по городу Шымкент.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в Нур-Султане за 10 месяцев осуждены за коррупцию и хищения 30 человек.
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