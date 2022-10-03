Сотрудников аэропорта Алматы наказали после видео с разгрузкой багажа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором грузчики аэропорта Алматы неаккуратно бросают багаж на ленту. Они получили дисциплинарные предупреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с бросающими багаж грузчиками разместил на своей странице в Instagram Тимур Артюхин.

В пресс-службе международного аэропорта Алматы подтвердили, что во время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза (не пассажирского багажа).

«Сотрудники, задействованные в обработке груза, получили дисциплинарные предупреждения. Чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в аэропорту проходит инструктаж, они также получили раздаточные материалы относительно правильной сортировки груза. Проводятся дополнительные проверки для контроля правильности процедур загрузки», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.





Кадр из видео











