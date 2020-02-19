Сотрудники скорой помощи Туркестанской области спасли пациента от клинической смерти
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Дежурившая бригада скорой помощи спасла жизнь пациенту, который находился в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья по Туркестанской области.
На пульт медиков поступило сообщение о том, что в общественном месте в бессознательном состоянии лежит женщина. Спасательная команда прибыла на место через 7 минут. Врачи ей поставили диагноз «клиническая смерть».
Медицинские работники экстренно предприняли необходимые меры. Они немедленно восстановили работу сердца и легких. Благодаря оперативной работе специалистов, 41-летняя женщина вышла из клинической смерти. Она состоит во второй группе по инвалидности и на учете медиков. Фельдшер Арман Сагидулат, профессионально выполнивший свой долг, не скрывает волнения.
«В ежедневной работе мы боремся за жизнь людей. У меня не было другого выбора. Это мой медицинский долг – спасать жизни. Очень радуюсь за каждого спасенного больного», - говорит фельдшер Туркестанской городской скорой медицинской помощи.
Бригада скорой помощи сразу же доставила больную в больницу. Сейчас состоянию здоровья и жизни пациентки ничего не угрожает.
С начала года в областную службу скорой помощи поступило около 62 тыс звонков. Две человеческие жизни были спасены.
- Словесная перепалка между двумя учащимися привела к гибели одного из них в Туркестанской области
- Назначен прокурор Туркестанской области
- До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира
- Коронавирус: нарушивших карантин будут штрафовать в Казахстане
- Вернуть тест-полоскам статус медицинского изделия просят депутаты
- Ход реализации мер по АСП и ОСМС: вице-премьер посетил ряд соцобъектов столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана