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Сотрудники скорой помощи Туркестанской области спасли пациента от клинической смерти

19 Февраля 2020 17:06
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Сотрудники скорой помощи Туркестанской области спасли пациента от клинической смерти

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Дежурившая бригада скорой помощи спасла жизнь пациенту, который находился в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья по Туркестанской области.

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На пульт медиков поступило сообщение о том, что в общественном месте в бессознательном состоянии лежит женщина. Спасательная команда прибыла на место через 7 минут. Врачи ей поставили диагноз «клиническая смерть».

Медицинские работники экстренно предприняли необходимые меры. Они немедленно восстановили работу сердца и легких. Благодаря оперативной работе специалистов, 41-летняя женщина вышла из клинической смерти. Она состоит во второй группе по инвалидности и на учете медиков. Фельдшер Арман Сагидулат, профессионально выполнивший свой долг, не скрывает волнения.

«В ежедневной работе мы боремся за жизнь людей. У меня не было другого выбора. Это мой медицинский долг – спасать жизни. Очень радуюсь за каждого спасенного больного», - говорит фельдшер Туркестанской городской скорой медицинской помощи.

Бригада скорой помощи сразу же доставила больную в больницу. Сейчас состоянию здоровья и жизни пациентки ничего не угрожает.

С начала года в областную службу скорой помощи поступило около 62 тыс звонков. Две человеческие жизни были спасены.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение,
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