Сотрудники прокуратуры будут следить за реализацией инвестпроектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к реализации и контролю за инвестпроектами сотрудников прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры. Это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Такая мера, по мнению Главы государства, должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей.

«Считаю, что все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране», - добавил Президент.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.