Сотрудники нацпарка в области Абай работали по поддельным дипломам

Прокуратура Урджарского района установила, что 15 инспекторов трудоустроились в государственный национальный природный парк «Тарбагатай» на основании поддельных дипломов о высшем образовании. Некоторые из них успели проработать в национальном парке более 10 лет.

— В настоящее время проводятся досудебные расследования по ч.3 ст. 385 УК РК (использование заведомо подложного документа). Прокуратура напоминает, что использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо арестом на срок до сорока суток, — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что 278 тренеров с поддельными дипломами работали со спортсменами в Казахстане.