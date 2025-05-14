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    12:11, 14 Май 2025 | GMT +5

    Сотрудники нацпарка в области Абай работали по поддельным дипломам

    В области Абай прокуроры выявили фальшивые дипломы у работников национального парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    лес
    Фото: ГЛПР «Ертіс орманы»

    Прокуратура Урджарского района установила, что 15 инспекторов трудоустроились в государственный национальный природный парк «Тарбагатай» на основании поддельных дипломов о высшем образовании. Некоторые из них успели проработать в национальном парке более 10 лет.

    — В настоящее время проводятся досудебные расследования по ч.3 ст. 385 УК РК (использование заведомо подложного документа). Прокуратура напоминает, что использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо арестом на срок до сорока суток, — отметили в ведомстве.

    Ранее мы писали, что 278 тренеров с поддельными дипломами работали со спортсменами в Казахстане.

    Теги:
    Лесной фонд Леса Лесхоз Генпрокуратура Регионы Казахстана Область Абай Прокуратура Дипломы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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