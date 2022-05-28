28 Мая 2022 11:11

Сотрудники нацпарка круглосуточно спасают лес от огня в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники государственного национального парка «Бурабай» в эти дни круглосуточно спасают лес от огня. 26 и 27 мая в семи лесничествах нацпарка из-за грозы произошло 14 возгораний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего делами Президента Республики Казахстан Айбека Дәдебаева.

Скорость реагирования наших пожарных вызывает уважение: огонь ликвидировали в среднем за 10-20 минут.

«Все начинающиеся пожары определила система мониторинга Smart Burabay: сигналы поступали на пульт центра оперативного управления, после чего операторы координировали действия групп пожарных. С огнем боролись 35 человек», - сообщил Айбек Дәдебаев.

По его словам, благодаря автоматизированной системе, внедренной Управлением делами Президента, среднее время обнаружения огня в лесу составляет две минуты.

Самой высокой точкой, где молния подожгла растительность, стала гора Бура (высота 690 метров). Она имеет скально-каменистую почву и крутой подъем: пожарным пришлось вручную поднимать воду на высоту 600 метров.

«Благодарю всех принимавших участие в тушении огня за оперативные действия и недопущение ущерба природе», - написал Айбек Дәдебаев.