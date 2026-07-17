Сотрудники МЧС устроили дождь для детей в Таразе

Струи из пожарных рукавов на несколько минут заменили юным посетителям парка «Жеңіс» прохладный летний ливень, передает корреспондент агентства Kazinform.

16 июля в Таразе установилась аномально жаркая погода. Уже утром температура воздуха достигла +32 градусов, а днем превысила отметку в +40. Даже вечером, около 20:00, в городе сохранялась жара до +33 градусов.

Фото: ДЧС Жамбылской области

В таких условиях появление пожарной машины в парке стало неожиданным событием для детей. Сотрудники МЧС направили вверх мощные струи воды, создав импровизированный дождь. Дети смогли освежиться и принять участие в необычной водной акции.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Безопасное детство — в каждый дом». Спасатели провели с детьми и взрослыми разъяснительную работу, напомнили правила пожарной безопасности, поведения на водоемах, а также меры профилактики несчастных случаев с детьми.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области прогнозируют знойный июль с редкими дождями.