Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны – Президент РК о конфликте в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Б. Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», - написал Глава государства.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.



