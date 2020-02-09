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Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны – Президент РК о конфликте в Кордае
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.
«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Б. Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», - написал Глава государства.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.
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