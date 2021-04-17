Сотрудники ЦОН потушили загоревшийся автомобиль в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на стоянке здания отдела по обслуживанию населения Ауэзовского района филиала НАО «ГК Правительство для граждан» загорелся автомобиль. Пожар тушили сотрудники ЦОНа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что в районе 15.00 произошло возгорание аккумулятора автомобиля марки Нива. Видео появилось в соцсетях .

«Возгорание автомобиля, принадлежащего услугополучателю, произошло сразу после парковки. Пожар был локализован путем снятия аккумулятора с горящей машины главным специалистом Ауэзовского ЦОН Исмаиловым Б.

В тушении пожара участвовали специалисты Ауэзовского ЦОН Данияр Кабылгожаев, Аскар Абайулы, Арман Шапагат, Ердаулет Кадыров. Использовались 4 огнетушителя», - сообщили в пресс-службе филиала НАО «ГК Правительство для граждан».