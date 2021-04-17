РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:12, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Сотрудники ЦОН потушили загоревшийся автомобиль в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на стоянке здания отдела по обслуживанию населения Ауэзовского района филиала НАО «ГК Правительство для граждан» загорелся автомобиль. Пожар тушили сотрудники ЦОНа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что в районе 15.00 произошло возгорание аккумулятора автомобиля марки Нива. Видео появилось в соцсетях .

    «Возгорание автомобиля, принадлежащего услугополучателю, произошло сразу после парковки. Пожар был локализован путем снятия аккумулятора с горящей машины главным специалистом Ауэзовского ЦОН Исмаиловым Б.

    В тушении пожара участвовали специалисты Ауэзовского ЦОН Данияр Кабылгожаев, Аскар Абайулы, Арман Шапагат, Ердаулет Кадыров. Использовались 4 огнетушителя», - сообщили в пресс-службе филиала НАО «ГК Правительство для граждан».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!