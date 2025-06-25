Сотрудники частного детсада жестоко обращались с воспитанниками в Костанае

Полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженного с жестоким обращением с ними.

В социальных сетях сообщается, что дети неоднократно подвергались жестоким действиям со стороны администрации сада.

Производство начато в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Речь идет о действиях со стороны педагогов либо других сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Павлодарской области начали досудебное расследование в отношении сотрудницы детского сада, которая избивала детей.