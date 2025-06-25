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    22:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Сотрудники частного детсада жестоко обращались с воспитанниками в Костанае

    В полиции сообщил, что начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с детьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ребенок насилие
    Фото: pixabay

    Полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженного с жестоким обращением с ними.

    В социальных сетях сообщается, что дети неоднократно подвергались жестоким действиям со стороны администрации сада.

    Производство начато в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Речь идет о действиях со стороны педагогов либо других сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в Павлодарской области начали досудебное расследование в отношении сотрудницы детского сада, которая избивала детей.

    Теги:
    Детсады Полиция Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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