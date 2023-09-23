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    10:05, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сотрудники АО «НУХ «Байтерек» сдали около 30 литров крови в рамках традиционного «Дня донора»

    доноры
    Фото: АО "НУХ "Байтерек"

    В этом году благотворительная акция «День донора», организованная АО «НУХ «Байтерек», собрала 116 сотрудников холдинга и его дочерних организаций, передает МИА «Казинформ».

    После прохождения всех необходимых медицинских процедур 73 из них стали донорами, благодаря чему было сдано около 30 литров донорской крови. Основная цель акции - популяризация донорства среди сотрудников и общества, увеличение запасов донорской крови и её компонентов, а также активное содействие в благотворительных и социальных инициативах.

    доноры
    Фото: АО "НУХ "Байтерек"

    Такая акция проводится в холдинге «Байтерек» уже несколько лет подряд и стала хорошей традицией, подтверждающей социальную ответственность и активное участие сотрудников в жизни общества.

    доноры
    Фото: АО "НУХ "Байтерек"

    - Мы гордимся нашим коллективом, который активно поддержал идею и стал частью этой замечательной инициативы. Популяризация донорства — это шаг к созданию здорового и социально активного общества. Сегодняшнее мероприятие подчеркивает нашу приверженность таким важным ценностям, — отметили в холдинге.

     

    доноры
    Фото: АО "НУХ "Байтерек"

     

    Теги:
    НУХ "Байтерек" Донорство
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