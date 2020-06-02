Сотрудники «Алматы Су» отравились в канализации: одного пациента сняли с аппарата ИВЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одного из двух сотрудников «Алматы Су», отравившихся парами в канализационной системе, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него отмечается положительная динамика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двое мужчин в крайне тяжелом состоянии, без сознания, были доставлены каретой скорой помощи в городскую клиническую больницу №7 1 июня.

Ранее в управлении общественного здоровья сообщили, что обоим при поступлении выставлен диагноз: ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия с поражением центральной нервной системы. Состояние обоих пострадавших расценивалось как крайне тяжелое, оба пациента находились в коме.

«В настоящее время один пострадавший, 1995 года рождения, снят с аппарата ИВЛ, находится на самостоятельном дыхании, отмечается положительная динамика. Второй пациент, 1978 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Лечение обоих пациентов продолжается в условиях реанимации», - сообщили в управлении.

Напомним, 1 июня двух мужчин без сознания из канализационного люка вытащил оператор ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков. Он увидел их по дороге на работу и бросился спасать. Вместе с ним был также другой прохожий.



