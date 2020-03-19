Сотрудники алматинских ЦОНов поддержали челлендж казахстанских врачей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники алматинских ЦОНов поддержали челлендж казахстанских врачей, где призывают горожан оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работники центра обслуживания населения (ЦОН) обратились к жителям города с надписью в руках: «Мен сіз үшін жұмысқа шықтым. Сіз мен және өзіңіз үшін қызметті үйден онлайн алыңыз!», что означает «Я ради вас остался на работе! Вы ради меня получайте услуги онлайн из дома!»

«Сотрудники ЦОНа призывают людей оставаться дома и не посещать места массового скопления людей», - сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Жаныл Апетова.

По ее словам, на сегодняшний день все ЦОНы по стране, в том числе в городе Алматы работают в штатном режиме. Приняты защитные меры. Во избежание распространения коронавирусной инфекции было принято решение заводить граждан в помещения ЦОН группами по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей.

Учитывая факт, что фронт офисы Филиала являются местами массового скопления людей, Филиалом приняты меры по профилактике коронавирусной инфекции, а именно:

- работниками фронт офисов используются средства защиты органов дыхания (маски) и антисептики;

- с небольшой периодичностью осуществляется проветривание помещений;

- влажная уборка проводится с хлорным раствором на постоянной основе в более интенсивном режиме;

- во фронт - офисах размещена информация о коронавирусной инфекции и о мерах предосторожности.

«Необходимо отметить, что из 642 услуг 608 государственных услуг имеют альтернативу получения через Портал электронного Правительства посредством ЭЦП, не посещая фронт-офисы, включая и услуги специализированных отделов. Тем самым, активное использование ПЭП гражданами может уменьшить количество граждан в отделах Филиала и снизить риск распространения любых вирусных заболеваний. Через смартфон доступны 60 видов услуг. Поэтому нет надобности ходить в ЦОН-ы», - заявила она.

Напомним, ранее казахстанские врачи запустили челлендж , чтобы призвать казахстанцев оставаться дома на период карантина.