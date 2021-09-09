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Сотрудники акимата Туркестанской области обвиняются в хищении 36 млн тенге

9 Сентября 2021, 15:36
Сотрудники акимата Туркестанской области обвиняются в хищении 36 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении сотрудников Методического центра управления образования акимата Туркестанской области по факту хищения более 36 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Денежные средства были предназначены на питание в рамках подготовки учащихся средних школ и студентов колледжей к республиканским спортивным соревнованиям.

Хищение осуществлено путем подделывания подписей спортсменов в соответствующих ведомостях.

Также в ходе следствия обвиняемые попытались дать взятку в сумме 6 млн. тенге оперативнику ДЭР для положительного решения проводимого расследования.

Сотрудникам Методического центра грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.

Иная информация разглашению не подлежит.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Акимат   Шымкент  
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