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Сотрудники акимата помогли пожилым расчистить дворы в Келесском районе

19 Марта 2021 10:39
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Сотрудники акимата помогли пожилым расчистить дворы в Келесском районе

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники акимата Келесского района Туркестанской области в нерабочее время помогают одиноким пожилым людям, убирают дворы. В этот раз они посетили дом пенсионерки Гульби Моминовой в селе Абай, в районном центре Келесского района, где провели уборку во дворе и посадили деревья. Пенсионерка воспитывает сына-инвалида в одиночку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Наурыз мейрамы — это не только праздник весеннего обновления, начало нового года, которое совпадает с днем весеннего равноденствия, но и праздник благотворительности. В эти дни народ всегда помогал детям-сиротам, вдовам и инвалидам. Наши работники изъявили желание принять активное участие в общем деле. Помимо пособий, выплачиваемых этой семье от государства, за счет спонсоров семью обеспечат необходимыми продуктами питания и предметами повседневного обихода», - рассказал аким села Абай Ергали Абдирахманов.
Отметим, накануне праздника в селах Келесского района, в рамках проводимых субботников высадили саженцы деревьев, очистили территории от мусора.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Волонтёрство  
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