Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сотрудники акимата Костаная перечислили деньги для пострадавших от пожара
13 Мая 2022 11:53

Сотрудники акимата Костаная перечислили деньги для пострадавших от пожара

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В поддержку пострадавших от крупного пожара костанайцев сотрудники городского акимата перечислили в фонд Suiіkti Qostanai денежные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар, который оставил без крыши над головой 12 семей, не оставил костанайцев равнодушными. Коллектив аппарата акима города во главе с руководством поддержали инициативу Общественного совета и изъявили желание на добровольной основе внести свой посильный вклад в благое дело. Сотрудники по возможности перечислили денежные средства в фонд Suiіkti Qostanai в поддержку пострадавших граждан. Мы понимаем, насколько необходима помощь нашим землякам. И всецело поддерживаем это начинание»,- сообщил пресс-секретарь акимата Костаная Самат Жандильдин.

Ранее сообщалось, что пожар, вспыхнувший в камышах на набережной Тобола, перекинулся на близ расположенные дома.

В итоге сгорело несколько домов, хозпостроек и автомобилей, пострадали более десятка семей.

Позже стало известно, что всем пострадавшим будет оказана помощь, в том числе финансовая.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Частные детские сады выступили против введения лицензирования
Появилась онлайн-услуга получения или продления статуса кандаса
Размеры выплат из госфонда соцстрахования дополнительно повысили с 1 апреля
ДТП в Жамбылской области – четыре человека находятся в реанимации
Модернизацию 25 котельных проведут в Актобе к новому отопительному сезону
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Более 300 выпускников претендуют на знак Алтын белгі в Карагандинской области
Популярное
Квартиру подарили еще одному герою, спасшему девочку от падения с балкона в Нур-Султане
Немецкие компании намерены перейти из России в Казахстан
Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника
Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году
Две новые станции метро откроют в Алматы в июне
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Самую высокую зарплату получают учителя в Нур-Султане и Алматы
Превышение концентрации сажи в воздухе зарегистрировали в СКО
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Архив