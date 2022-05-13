13 Мая 2022 11:53

Сотрудники акимата Костаная перечислили деньги для пострадавших от пожара

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В поддержку пострадавших от крупного пожара костанайцев сотрудники городского акимата перечислили в фонд Suiіkti Qostanai денежные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар, который оставил без крыши над головой 12 семей, не оставил костанайцев равнодушными. Коллектив аппарата акима города во главе с руководством поддержали инициативу Общественного совета и изъявили желание на добровольной основе внести свой посильный вклад в благое дело. Сотрудники по возможности перечислили денежные средства в фонд Suiіkti Qostanai в поддержку пострадавших граждан. Мы понимаем, насколько необходима помощь нашим землякам. И всецело поддерживаем это начинание»,- сообщил пресс-секретарь акимата Костаная Самат Жандильдин.

Ранее сообщалось, что пожар, вспыхнувший в камышах на набережной Тобола, перекинулся на близ расположенные дома.

В итоге сгорело несколько домов, хозпостроек и автомобилей, пострадали более десятка семей.

Позже стало известно, что всем пострадавшим будет оказана помощь, в том числе финансовая.