+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудники акимата Алматы направят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

17 Января 2022 09:49
Поделиться:
Сотрудники акимата Алматы направят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы направит однодневную зарплату сотрудников в фонд «Қазақстан халқына». Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Более 2,6 тысяч участников беспорядков задержали в Алматы 70 литров крови отправили из Павлодара пострадавшим от беспорядков в Алматы Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы

Аким отметил, что по поручению Президента страны был создан социальный фонд «Қазақстан халқына».

«В связи с этим принято решение об отправке в фонд однодневной зарплаты сотрудников акимата Алматы», - сказал Бакытжан Сагинтаев на заседании аппаратного совещания.

Также он добавил, что в настоящее время проводится активная работа по оценке ущерба в результате массовых беспорядков.

Напомним, на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына» назначен Болат Жамишев .

Ранее Депутаты Сената и Мажилиса, поддерживая инициативу Президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына», перечислили в этот фонд свою однодневную заработную плату.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Фонд «Қазақстан халқына»  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Более 2,6 тысяч участников беспорядков задержали в Алматы
70 литров крови отправили из Павлодара пострадавшим от беспорядков в Алматы
Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
3 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
4 Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
5 Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
6 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Читайте также
Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив