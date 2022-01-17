Сотрудники акимата Алматы направят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы направит однодневную зарплату сотрудников в фонд «Қазақстан халқына». Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что по поручению Президента страны был создан социальный фонд «Қазақстан халқына».

«В связи с этим принято решение об отправке в фонд однодневной зарплаты сотрудников акимата Алматы», - сказал Бакытжан Сагинтаев на заседании аппаратного совещания.

Также он добавил, что в настоящее время проводится активная работа по оценке ущерба в результате массовых беспорядков.

Напомним, на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына» назначен Болат Жамишев .

Ранее Депутаты Сената и Мажилиса, поддерживая инициативу Президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына», перечислили в этот фонд свою однодневную заработную плату.