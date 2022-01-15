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Сотрудники Администрации Президента РК перечислят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»
15 Января 2022 20:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был учрежден общественный социальный фонд «Қазақстан Халқына». Сотрудники Администрации Президента Республики Казахстан приняли решение перечислить однодневную зарплату в данный фонд. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.
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«Средства фонда будут направлены на решение реальных проблем здравоохранения, медицины, социальной сферы, культуры и спорта. Также предполагается использовать возможности фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в период чрезвычайных ситуаций.
Деятельность фонда будет абсолютно прозрачной», - написал Берик Уали.
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