Сотрудники Администрации Президента РК перечислят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был учрежден общественный социальный фонд «Қазақстан Халқына». Сотрудники Администрации Президента Республики Казахстан приняли решение перечислить однодневную зарплату в данный фонд. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Средства фонда будут направлены на решение реальных проблем здравоохранения, медицины, социальной сферы, культуры и спорта. Также предполагается использовать возможности фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в период чрезвычайных ситуаций.

Деятельность фонда будет абсолютно прозрачной», - написал Берик Уали.