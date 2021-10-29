Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Сотрудника Минэнерго РК осудили на восемь лет за получение взятки

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Октября 2021, 17:51
Сотрудника Минэнерго РК осудили на восемь лет за получение взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговор в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы по факту получения взятки огласили в суде №2 по Алматинскому району города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану было направлено в суд дело в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы. Он подозревался в получении крупной суммы денег (в общей сумме 6,3 млн тенге) от представителей газосетевых организаций. Находился под стражей с 16 ноября 2020 года.

«Суд приговорил Амангелдыулы Нурбека признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Меру пресечения Амангельдыулы Нурбеку в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу», - зачитал судья, оглашая приговор.

Вместе с тем огласили приговор и Утарову Б. Б, который был руководителем ТОО «SK LTD KZ».

Утарова признали виновным в совершении преступления согласно УК (за дачу взятки) и назначили ему наказание до трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.


Коррупция   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге