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    Сотрудник шиномонтажки погиб от взрыва баллона в Павлодаре

    Инцидент произошел на пересечении улиц Циалковского и Жибек жолы. Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудник шиномонтажки погиб от взрыва баллона в Павлодаре
    Коллаж: ИИ

    Вызов поступил 7 августа в 10:30. В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Врачи констатировали смерть. 

    Меж тем, в полиции сообщили, по факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.

    — По предварительным данным, при проведении работ по установке колеса на грузовой автомобиль произошел его взрыв. В результате работник получил тяжелые телесные повреждения, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее на угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий.

    Павлодар Взрыв Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор