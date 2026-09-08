Сотрудник шиномонтажки погиб от взрыва баллона в Павлодаре

Инцидент произошел на пересечении улиц Циалковского и Жибек жолы. Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вызов поступил 7 августа в 10:30. В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Врачи констатировали смерть.

Меж тем, в полиции сообщили, по факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, при проведении работ по установке колеса на грузовой автомобиль произошел его взрыв. В результате работник получил тяжелые телесные повреждения, — сообщили в ДП Павлодарской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий.