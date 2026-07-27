На угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий

На территории АО «Майкубен Вест» в Баянаульском районе во время проведения буровзрывных работ горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы и скончался, передает корреспондент Kazinform.

Инспекция труда ведет расследование по факту данной трагедии.

Об этом сообщили в департаменте государственной инспекции труда по Павлодарской области.

— Несчастный случай зарегистрирован 24 июля 2026 года на территории АО «Майкубен Вест» в Баянаульском районе. По предварительным данным, при проведении буровзрывных работ горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы, в результате чего скончался, — заявил заместитель руководителя департамента государственной инспекции труда Абылай Сабыров.

В настоящее время специалисты инспекции труда организуют расследование данного несчастного случая. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что машинист конвейера погиб на производственном объекте золотодобывающей компании «Алтыналмас». После гибели рабочего на объекте «Алтыналмаса» возбудили уголовное дело.