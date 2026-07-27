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    На угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий

    На территории АО «Майкубен Вест» в Баянаульском районе во время проведения буровзрывных работ горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы и скончался, передает корреспондент Kazinform.

    На угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий
    Фото: Kazinform

    Инспекция труда ведет расследование по факту данной трагедии.
    Об этом сообщили в департаменте государственной инспекции труда по Павлодарской области.

    — Несчастный случай зарегистрирован 24 июля 2026 года на территории АО «Майкубен Вест» в Баянаульском районе. По предварительным данным, при проведении буровзрывных работ горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы, в результате чего скончался, — заявил заместитель руководителя департамента государственной инспекции труда Абылай Сабыров.

    В настоящее время специалисты инспекции труда организуют расследование данного несчастного случая. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

    Ранее сообщалось, что машинист конвейера погиб на производственном объекте золотодобывающей компании «Алтыналмас». После гибели рабочего на объекте «Алтыналмаса» возбудили уголовное дело.

    Регионы Казахстана Несчастный случай Производственный травматизм Происшествия ЧП Павлодарская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор