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    После гибели рабочего на объекте «Алтыналмаса» возбудили уголовное дело

    Следователи устанавливают обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего на производственном объекте в Актогайском районе Карагандинской области. Параллельно причины трагедии выясняет специальная комиссия государственной инспекции труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголовное дело, қылмыстық іс
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По факту гибели работника на горно-обогатительном комбинате «Пустынное» возбуждено уголовное дело.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, расследование ведется по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил охраны труда».

    — В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

    По данным департамента государственной инспекции труда Карагандинской области, несчастный случай произошел 23 июля на территории ГОК «Пустынное» в Актогайском районе. Во время очистки хвостового барабана 31-летнего машиниста затянуло в работающий конвейер. От полученных травм мужчина погиб на месте.

    — По факту несчастного случая департаментом государственной инспекции труда создана специальная комиссия. По итогам расследования результаты будут сообщены дополнительно, — сообщил заместитель руководителя департамента государственной инспекции труда Карагандинской области Мади Альжан.

    Напомним, трагедия произошла 23 июля около 11:30 на территории ГОК «Пустынное» — одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас». Компания подтвердила факт гибели сотрудника и сообщила о начале внутреннего расследования обстоятельств происшествия. 

    Регионы Казахстана Производство Производственный травматизм Карагандинская область Происшествия Уголовное дело
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор