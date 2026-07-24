После гибели рабочего на объекте «Алтыналмаса» возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего на производственном объекте в Актогайском районе Карагандинской области. Параллельно причины трагедии выясняет специальная комиссия государственной инспекции труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

По факту гибели работника на горно-обогатительном комбинате «Пустынное» возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, расследование ведется по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил охраны труда».

— В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

По данным департамента государственной инспекции труда Карагандинской области, несчастный случай произошел 23 июля на территории ГОК «Пустынное» в Актогайском районе. Во время очистки хвостового барабана 31-летнего машиниста затянуло в работающий конвейер. От полученных травм мужчина погиб на месте.

— По факту несчастного случая департаментом государственной инспекции труда создана специальная комиссия. По итогам расследования результаты будут сообщены дополнительно, — сообщил заместитель руководителя департамента государственной инспекции труда Карагандинской области Мади Альжан.

Напомним, трагедия произошла 23 июля около 11:30 на территории ГОК «Пустынное» — одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас». Компания подтвердила факт гибели сотрудника и сообщила о начале внутреннего расследования обстоятельств происшествия.