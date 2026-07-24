Машинист конвейера погиб на производственном объекте «Алтыналмаса»

Информацию о несчастном случае компания разместила на своей страничке в телеграме.

Как следует из нее, 23 июля 2026 года около 11:30 на территории ГОК «Пустынное», одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас», произошел несчастный случай со смертельным исходом. Погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК «Пустынное».

— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего. Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку, — отметили в АО «АК Алтыналмас».

Компания также обратила внимание на то, что распространение недостоверной или непроверенной информации, искажающей фактические обстоятельства происшествия и способно нанести ущерб деловой репутации организации, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

— Просим воздерживаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться исключительно официальными данными, предоставляемыми уполномоченными государственными органами и пресс-службой Компании, — добавили в АО «АК Алтыналмас».

Напомним, ранее несчастный случай со смертельным исходом произошел на ремонтно-механическом металлопрокатном заводе ТОО «ERG Service».