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    Машинист конвейера погиб на производственном объекте «Алтыналмаса»

    Несчастный случай произошел на территории ГОК «Пустынное», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочий погиб на атомно-энергетическом комбинате в Мангистау
    Фото: Kazinform

    Информацию о несчастном случае компания разместила на своей страничке в телеграме. 

    Как следует из нее, 23 июля 2026 года около 11:30 на территории ГОК «Пустынное», одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас», произошел несчастный случай со смертельным исходом. Погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК «Пустынное». 

    — Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего. Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку, — отметили в АО «АК Алтыналмас».

    Компания также обратила внимание на то, что распространение недостоверной или непроверенной информации, искажающей фактические обстоятельства происшествия и способно нанести ущерб деловой репутации организации, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    — Просим воздерживаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться исключительно официальными данными, предоставляемыми уполномоченными государственными органами и пресс-службой Компании, — добавили в АО «АК Алтыналмас».

    Напомним, ранее несчастный случай со смертельным исходом произошел на ремонтно-механическом металлопрокатном заводе ТОО «ERG Service». 

    Производство Несчастный случай Производственный травматизм Происшествия
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор