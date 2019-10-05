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Сотрудник «Правительства для граждан» по Туркестанской области подозревается в мошенничестве

5 Октября 2019 12:40
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Сотрудник «Правительства для граждан» по Туркестанской области подозревается в мошенничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации Правительства для граждан подозревается в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

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Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Туркестанской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения изобличен руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Туркестанской области.

Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в общей сумме 140 000 тенге из ранее оговоренных 200 000 тенге за выдачу государственного акта на земельный участок и технического паспорта на дом.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция,
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