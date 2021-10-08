Сотрудник банка оформил крупный кредит на жительницу Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Как рассказала женщина, неизвестные лица незаконно оформили на ее имя кредит на крупную сумму.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления в городском управлении полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которые сразу же приступили к розыску злоумышленников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя областного центра.

Как выяснилось, молодой человек ранее работал банковским сотрудником. Установлено, что за четыре месяца до этого подозреваемый незаконно оформил на одну из посетительниц банка около 5 миллионов тенге. Полученные путем мошенничества деньги мошенник потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества.

