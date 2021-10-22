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    14:16, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сотрудник банка 14 лет назад оформил кредит на жителя Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудник банка оформил товарный кредит 14 лет назад на жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Жетысайского РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, все его счета заблокированы. При обращении в отделение банка выяснилось, что у него задолженность. Подозревая, что неизвестные могли оформить кредит, мужчина обратился в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Для раскрытия преступления из числа опытных сотрудников сформировали оперативно-розыскную группу. В их число вошел и сотрудник криминальной полиции Жетысайского РОП Гани Каленов. Он в течение двух суток собрал информацию, расспросил работников банка. В результате личность подозреваемого была установлена.

    Мужчину задержали на съемной квартире в Шымкенте и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, подозреваемый, в прошлом менеджер банка, воспользовался найденным удостоверением личности потерпевшего и оформил на него кредит в 2007 году. Стоимость телевизора, оформленного в кредит, составила 89 тысяч тенге.

    Спустя 14 лет, благодаря профессионализму полицейских преступление было раскрыто. На данный момент выясняется причастность афериста к другим преступлениям. Ведется досудебное расследование.

    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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