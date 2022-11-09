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Сотрудничеству с Казахстаном отводится важное место в нашей внешней политике - глава МИД Монголии

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
9 Ноября 2022, 11:20
Сотрудничеству с Казахстаном отводится важное место в нашей внешней политике - глава МИД Монголии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Монголией. В связи со знаменательной датой МИА «Казинформ» предлагает читателям интервью с министром иностранных дел Монголии госпожой Батмунх Батцэцэг.

Традиции дружеских отношений между нашими народами имеют древние корни

- Госпожа министр, в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Чего удалось добиться в двусторонних отношениях в политической и культурной сферах за этот период?

- Во внешней политике Монголии развивающееся сотрудничество с Казахстаном занимает важное место. Традиционные дружеские двусторонние отношения и сотрудничество в последнее время активизируются, стали чаще политические контакты, в том числе, диалоги на высшем уровне.

Традиции дружеских отношений между нашими народами имеют древние корни, а в этом году уже 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Казахстан.

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Улан-Батор. Фото:wikimedia.org

Сторонами были открыты дипломатические представительства. В 1992 году в Алматы открылось Посольство Монголии, в 2010 оно было передислоцировано в Астану. Посольство Казахстана было открыто в Улан-Баторе в 1997 году.

За прошедшие 30 лет между двумя странами имели место ряд визитов на высшем уровне, отношения между Монголией и Казахстаном расширяются в современном формате. Я довольна сегодняшним состоянием нашего сотрудничества.

Мы развиваем политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, основанное на принципах взаимопонимания, уважения, международного права и свободного рынка.

- Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Монголией был подписан 29 лет назад. Что Вы можете отметить в качестве самой крупной договоренности, достигнутой двумя государствами в рамках этого документа?

- Договор «О дружеских отношениях и сотрудничестве между Монголией и Республикой Казахстан», подписанный в 1993 году главами двух государств, является документом, включающим основные принципы двусторонних отношений. На основе указанного Договора в настоящее время между правительствами и учреждениями принято около 60 соглашений и меморандумов. В том числе, хотелось бы особо отметить соглашения о безвизовом режиме и об авиационных сообщениях. Эти соглашения дают нашим гражданам хорошую возможность свободно перемещаться и развивать деловые связи.

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- По статистическим данным двух стран мы видим, что в последние годы двусторонняя торговля значительно сократилась. Какие меры могут быть приняты монгольской стороной в будущем для активизации торгового обмена между Монголией и Казахстаном?

- Торгово-экономические, таможенные транспортно-логистические ограничения, возникшие в связи с коронавирусной пандемией, продолжающейся последние три года, текущей геополитической и геоэкономической ситуацией, международными санкциями, не только для Монголиии и Казахстана, но и для других стран мира создают препятствия и трудности в торгово-экономическом сотрудничестве.

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Зона таможенного конторля в Монголии. Фото:sonin.mn

По статистической информации монгольской стороны за последние три года, двусторонний торговый оборот в 2020 году составил 19,4 млн долл США, в 2021 году 21,1 млн долл США, за 8 месяцев 2022 года 20,4 млн долл США. По данным за 8 месяцев текущего года, объем экспорта Монголии составил 2,6 млн долл США, объем импорта достиг 18,9 млн долл США. Эти показатели не соответствуют тому потенциалу, которого мы ожидали.

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В двустороннем торговом обороте около 13% приходится на монгольский экспорт. Одним из путей снижения тарифных и нетарифных барьеров в сфере двусторонней торговли является утверждение до конца этого года и реализация «Дорожной карты развития торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Республикой Казахстан на 2022-2024 годы». В этом документе предусмотрены такие меры, как создание двусторонней рабочей группы, расширение ассортимента товаров, экспорт продукции, включающей налог на добавленную стоимость, создание совместного предприятия для производства мясной продукции по стандартам халал, а также реализация проектов по производству кожевенной продукции, шерстяных и кашемировых изделий.

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Казахстанско-монгольский бизнес-форум. 2019 год. Фото: primeminister.kz

Президент Монголии У. Хурэлсух в 2019 году, еще в качестве Премьер-Министра, совершил официальный визит в Республику Казахстан и определил направления взаимовыгодного сотрудничества, такие как промышленность, инфраструктура, продовольственная и сельскохозяйственная отрасли, туризм.

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Монголия, Гоби. Фото dreamtour.su

Путем ускорения проведения очередного заседания межправительственной комиссии и полного выполнения соглашений, включенных в их протоколы, мы сможем активизировать двусторонние торгово-экономические связи.

Кроме того, в расширении торгово-экономических связей между Монголией и Казахстаном важную роль может сыграть прямое сотрудничество между деловыми группами. Двусторонние деловые встречи, при государственной поддержке, в 2018-2019 годах были организованы в Улан-Баторе и Алматы. Хотя в последние два года из-за коронавирусной пандемии мы не могли организовывать деловые встречи в аудиториях, встречи представителей государственных органов и бизнесменов постоянно проходили в онлайн-формате. В будущем, мы приложим усилия для развития торгово-экономических отношений путем проведения ярмарок продукции национальных производителей двух стран и бизнес-форумов.

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Улан-Батор. Фото: img.tourister.ru

Надеюсь, что казахстанские хозяйствующие субъекты примут активное участие в деловых встречах, которые пройдут в рамках IX заседания Межправительственной комиссии, запланированного на ближайшее время в Улан-Баторе.

Работа по облегчению двусторонней торговли и устранению препятствий в торговом обмене ведется не только на межгосударственном уровне. Предусматриваются также меры в рамках механизмов сотрудничества между Монголией и ЕАЭС. Безусловно, благодаря реализации мероприятий Плана развития сотрудничества между Правительством Монголии и ЕАЭС, состоящего из 23 пунктов, мы внесем вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном.

- Казахстан и Монголия активно поддерживают друг друга и совместно продвигают свои инициативы в рамках ООН, АSEM(Asia-Europe Meeting), Шанхайской организации сотрудничества, Организации безопасности и сотрудничества в Европе, МАГАТЭ и других авторитетных международных организаций. Ваше мнение по поводу трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международную организацию?

– Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), созданное по инициативе Первого Президента Казахстана Н.Назарбаева в 1992 году, в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. С тех пор, как Монголия подписала Декларацию о регулировании отношений между странами-членами СВМДА в июне 2001 года, стала членом этой организации, постоянно участвует во встречах и мероприятиях, организуемых в рамках Совещания. Например, Монголия постоянно участвует во встречах на высшем уровне и заседаниях министров иностранных дел.

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Борьба с опустыниванием в Монголии. Фото:http:russian.news.cn

Хочу отметить, что Монголия является ответственным координатором Экологического измерения СВМДА и организовала встречу экспертов по вопросу борьбы с опустыниванием в 2011 году в Улан-Баторе.

Мы поддерживаем диалог по вопросу транформации СВМДА в международную организацию и внимательно следим за его ходом.

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Хочу также отметить, что наши страны активно сотрудничают в сферах сохранения международного мира и безопасности, экономического и социального развития, защиты прав человека в рамках ООН и других международных организаций.

Какое будущее у автодороги «Цагааннуур-Усть-Каменогорск»?

- В июне 2019 года началось авиационное сообщение по маршрутам «Астана–Улан-Батор», в сентябре 2020 года по маршруту «Улан-Батор–Алматы». В рамках Соглашения между Правительством РК и Правительством Монголии о международных автомобильных пассажирских и грузовых перевозках летом текущего года урегулировано пассажирское сообщение по маршрутам «Баян-Ульгий–Нур-Султан» и «Баян-Ульгий–Алматы». Планируется ли в будущем установление новых транспортно-транзитных маршрутов, связывающих две страны?

- Для ускоренного развития двусторонних отношений, особенно торгово-экономического сотрудничества, стороны, в первую очередь, должны решить транспортно-логистические вопросы. Как Вы отметили, в результате тесного сотрудничества правительств двух стран урегулировано двустороннее воздушное сообщение, пассажирские и грузовые перевозки. В частности, ТОО «Хунну Эйр» с марта 2021 года начало выполнять чартерные рейсы в Алматы, и уже перевезла 1 854 пассажира. С июня 2022 года компания постоянно выполняет два рейса в неделю. Кроме того, совершаются чартерные рейсы до Астаны. Но, пассажиропоток сравнительно небольшой, в 2021 году был перевезен 651 пассажир, за 8 месяцев текущего года 134 пассажира.

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С казахстанской стороны, до распространения коронавируса, авиакомпания «Скат» постоянно выполняла рейсы. Но, они прекратились в связи с пандемией. Казахстан имеет возможность выполнять грузовые и пассажирские рейсы.

Что касается новых маршрутов, то международный рейс по маршруту «Улан-Батор–Ховд–Астана–Ховд–Улан-Батор» возложен на ТОО «Хунну Эйр», эта компания планирует начать выполнять рейс с лета 2023 года.

Мы уверены, что, когда ситуация после пандемии стабилизируется, полноценная организация вышеуказанных рейсов будет способствовать стабильному развитию политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы считаем, что у обеих сторон есть реальный потенциал для дальнейшего развития воздушных грузовых и пассажирских перевозок. Есть большие возможности увеличения грузовых перевозок не только между двумя странами, но и через Китай, страны Азии и Европы.

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- Уже давно обсуждается вопрос строительства прямой автодороги между двумя странами через границу в Восточно-Казахстанской области, но реальных результатов пока не видно. Что Вы можете сказать о перспективе открытия и эксплуатации автодороги по направлению «Шагааннуур (Монголия)–Ташанта (РФ)–Риддер (РК)–Усть-Каменогорск»?

- Правительство Монголии работает над тем, чтобы построить в своем западном регионе, прямую автомагистраль, связывающую Россию и Китай, и сдать ее в экслуатацию в течение 2022 года. В нашей стране также сохраняется, как и раньше, заинтересованность в дороге, связывающей нас с Казахстаном. Для широкого использования возможностей транзитных перевозок, мы считаем, будет полезно не только для наших двух стран, но и для российской стороны, совместно искать самое короткое и удобное логистическое направление, в том числе, использование дороги «Шагааннуур)–Ташанта–Риддер–Усть-Каменогорск». Поэтому, чтобы реализовать вышеназванный маршрут, наши две страны должны сотрудничать с российской стороной.

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Обмен студентами продолжится

- В июле 2022 года Президент Монголии У.Хурэлсух издал Указ о почитании образа Чингисхана. В этом году сообщили об открытии музея Чингисхана в Улан-Баторе. Какие еще меры принимает руководство Монголии для популяризации жизнедеятельности Чингисхана, который является главным духовным ориентиром монгольского народа, его гордостью?

– Монголы почитают Чингисхана, его образ, роль в мировой истории, наследие созданной им Великой Монгольской империи в течение столетий, а сегодня это чувство пополняется новым содержанием и мы стараемся представить его миру в привлекательном виде.

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Музей Чингисхана в Монголии. Фото: mongolnow.com

Правительство Монголии выполняет строительные работы по развитию места его рождения в качестве туристского региона. Музей Чингисхана, открывшийся в октябре текущего года, пополнен предметами исторического наследия монголов, предметами быта монгольской аристократии. Все это предлагается вниманию общественности.

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Музей Чингисхана в Монголии. Фото: mongolnow.com

В этом году, для выведения исследований Чингисхана на международный уровень, мы создали Международную ассоциацию, с целью развития сотрудничества его участников.

Совместно с историческим музеем французского города Нант, в 2023-2024 годах мы готовимся к проведению выставки, которая на международном уровне представит историческое наследие Чингисхана и его империи.

Монголия – родина Чингисхана, и гора Бурха Халдун, считающаяся местом возникновения Великой Монгольской империи, вместе с ее окрестностями в июне 2015 года была зарегистрирована в качестве культурного наследия на 39-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализуются проекты по пропаганде на международном уровне наследия Чингисхана и исторических памятников, находящихся на этой территории.

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Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге.Самая высокая конная статуя в мире.

Фото: wikipedia.org

На основании Постановления Правительства Монголии от 10 апреля 2019 года также был создан Институт наследия и культуры Чингисхана, ведется работа по развитию исследования Чингисхана в качестве одной из отраслей монголоведения, развитию исторического туризма, пропаганде роли Чингисхана в истории Монголии и мира, созданию единой базы данных наследия и культурных документов Чингисхана, разработке единой политической программы, направленной на распространение в зарубежных странах наследия Монгольской империи и ее культуры, а также ее пропаганды, установлению норм использования в общественных отношениях ритуалов и почетных званий, касающихся Чингисхана, а также созданию правовой среды.

- Какие возможности есть у казахстанских вузов для открытия на территории Монголии своих филиалов?

- Во времена социализма много молодежи из Монголии ехало в Казахстан, получало качественное образование. В ходе официального визита в Казахстан Премьер-Министра Монголии У.Хурэлсух в 2019 году было подписано Соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней, а также Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в сфере образования 2008 года. Бесплатный прием на учебу в высшие учебные заведения и обучение 5 граждан Казахстана монгольской стороной, и до 25 граждан нашей страны казахстанской стороной, вносят важный вклад в сотрудничество двух стран в сфере образования. Любые зарубежные университеты, отвечающие требованиям соответствующих законов Монголии и требованиям профессиональных организаций, имеют полную возможность открывать свои филиалы в Монголии. Система образования нашей страны основана на принципе свободной конкуренции. Поэтому, отвечающие вышеуказанным требованиям, конкурентоспособные казахстанские вузы имеют эту возможность.

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Подписание документов. Фото: new.dosfarm.kz

– Известно, что казахская диаспора, проживающая в западной части Монголии, является «золотым мостом» в продвижении двусторонних отношений. Ваше мнение по поводу открытия в Западной Монголии консульского учреждения РК, для своевременного и эффективного решения сложных вопросов в сфере консульских отношений двух государств?

– По состоянию на первое полугодие 2022 года в Монголии обучалось, работало и постоянно проживало 579 граждан Казахстана. За этот период в нашу страну въехало 7 245 граждан Казахстана, 3 335 граждан Монголии побывало в Казахстан. Казахстанская сторона вносила предложение об открытии в Баян-Ульгийском регионе Почетного консульства. В последнее время отношения и сотрудничество между двумя странами еще более активизировались, растет число граждан, совершающих поездки между странами. В связи с этим, наша сторона рассматривает вопрос, поставленный казахстанской стороной, работает над принятием положительного решения.

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Благодарю Вас за беседу.


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