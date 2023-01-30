Сотрудничество вузов и предприятий: как в Костанае хотят решать кадровый дефицит

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Вопрос нехватки рабочих кадров в костанайском регионе собрал за одним столом 25 предприятий, где совместно с Палатой предпринимателей обсуждены новые формы сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В учебном заведении КИнЭУ им. Дулатова состоялся круглый стол, посвященный теме обеспечения повышения качества образовательных специалистов в соответствии с современными казахстанскими и мировыми требованиями. В мероприятии приняли участие более 25 предприятий области, где каждый представитель высказался о проблеме кадрового рекрутинга.

Специалист кадровой службы ТОО «Аян-озат» Нелля Петрович отмечает, что предприятие не такое крупное на фоне остальных, но и здесь чувствуется острая нехватка кадров. Недостаточно не только представителей рабочих специальностей, но и ветеринаров, технологов, инженеров, IT-специалистов.

Основная проблема, как отмечает спикер, заключается в отсутствии взаимосвязи между вузами и крупными предприятиями, что и создает кадровый голод в регионе.

Учебным заведениям, уверены на предприятиях, необходимо ориентироваться на реальные потребности рынка труда.

«На сегодняшний день перед нами стоит цель работать на опережение и готовить специалистов, в том числе и узкого профиля, с запасом, чтобы обеспечить производство. Для этого товаропроизводителям необходимо обращать внимание на студентов еще на первом-втором курсе. Мотивацией для студента будет полная оплата обучения, стипендия, возможность прохождения практики на предприятии и дуальное обучение. Бизнес в этом случае будет иметь возможность повлиять на учебный процесс, ввести такие дисциплины и практики, которые сформируют будущих выпускников под текущие реалии отрасли. Таким образом, предприятия получат действительно квалифицированные кадры, которых не придется переучивать и тратить на это немалые деньги и время», – считает заведующая кафедрой «Стандартизации и пищевых технологий» Гайния Есеева.

Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев отмечает, что сотрудничество вузов с бизнесом – это новая реальность, которая в перспективе будет все активнее развиваться, помогая меняться системе образования. В этом направлении и намерены работать.

Фото: Палата предпринимателей