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    20:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Сотрудничество с Таджикистаном в области образования будет наращиваться — Президент РК

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Мы приветствовали открытие совместного факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л.Гумилева и Таджикского технического университета имени М.Осими. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для представителей средств массовой информации по завершении двусторонних переговоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    — В прошлом году в городах Казахстана с большим успехом прошли Дни культуры и выставки сельскохозяйственной продукции Таджикистана. В рамках текущего визита в городах Душанбе, Худжанд и Бохтар проводится ряд важных мероприятий, направленных на сближение наших народов. Мы подтвердили взаимный интерес к расширению молодежных контактов, в том числе путем углубления сотрудничества в сфере образования.

    Накануне визита успешно состоялись форумы молодежи, ученых и интеллигенции двух стран. В регионе наибольшее количество образовательных грантов Казахстан предоставляет именно студентам из Таджикистана. Мы договорились о том, что сотрудничество в области образования будет наращиваться. Мы будем изыскивать дополнительные возможности для подготовки специалистов из Таджикистана и обучения таджикских военно-технических специалистов. Мы приветствовали открытие совместного факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л.Гумилева и Таджикского технического университета имени М.Осими. Несомненно, такие события имеют большое значение и с воодушевлением воспринимаются нашими народами, — отметил Глава государства.

    Как сообщалось, по завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. 

    По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

    Теги:
    Президент Казахстана Образование Касым-Жомарт Токаев Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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