Мы приветствовали открытие совместного факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л.Гумилева и Таджикского технического университета имени М.Осими. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для представителей средств массовой информации по завершении двусторонних переговоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

— В прошлом году в городах Казахстана с большим успехом прошли Дни культуры и выставки сельскохозяйственной продукции Таджикистана. В рамках текущего визита в городах Душанбе, Худжанд и Бохтар проводится ряд важных мероприятий, направленных на сближение наших народов. Мы подтвердили взаимный интерес к расширению молодежных контактов, в том числе путем углубления сотрудничества в сфере образования.

Накануне визита успешно состоялись форумы молодежи, ученых и интеллигенции двух стран. В регионе наибольшее количество образовательных грантов Казахстан предоставляет именно студентам из Таджикистана. Мы договорились о том, что сотрудничество в области образования будет наращиваться. Мы будем изыскивать дополнительные возможности для подготовки специалистов из Таджикистана и обучения таджикских военно-технических специалистов. Мы приветствовали открытие совместного факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л.Гумилева и Таджикского технического университета имени М.Осими. Несомненно, такие события имеют большое значение и с воодушевлением воспринимаются нашими народами, — отметил Глава государства.