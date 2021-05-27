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Сотрудничество парламентов Казахстана и Бельгии обсудили Нурлан Нигматулин и Элиан Тильё

27 Мая 2021, 15:40
Сотрудничество парламентов Казахстана и Бельгии обсудили Нурлан Нигматулин и Элиан Тильё

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы модернизации политической системы страны, инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, стали одной из главных тем встречи Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина со Спикером Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Элиан Тильё, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе встречи, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин рассказал о расширении диалога между государством и обществом, а также о совершенствовании казахстанского законодательства в этом направлении.

В свою очередь Председатель Палаты представителей парламента Бельгии Элиан Тильё акцентировала внимание на растущем количестве женщин в казахстанском парламенте, назвав это важным шагом вперёд.

Собеседники также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, диверсификации экономики, развития здравоохранения, наращивания объёмов инвестиций.

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Подчеркнув высокие темпы развития Казахстана, которые, по словам Элиан Тильё, наша страна демонстрирует в течение 30 лет, Председатель Палаты представителей высказалась за усиление сотрудничества по экономическим и политическим вопросам.

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Собеседники также высказались за активизацию казахстанско-бельгийского межпарламентского диалога как важной составляющей двусторонних отношений, выразив уверенность в перспективности эффективного взаимодействия групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, отметив высокий научно-технологический уровень развития Бельгии, подчеркнул важность обмена законодательным опытом в том числе в сферах «зеленой экономики», технологий и инноваций, науки и образования.

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