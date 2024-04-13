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    23:00, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Сотрудничество Казахстана и США в области религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

    Посольство, США, Америка
    Фото: Посольство РК в США

    Казахстанская делегация приняла участие в США в круглом столе, который был посвящен вопросам свободы вероисповедания. В ходе мероприятия американская сторона особо отметила достижения Казахстана по построению успешной модели межконфессионального согласия в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В мероприятии приняли участие представители Госдепартамента, Комиссии США по международной религиозной свободе, участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также представители различных религиозных конфессий РК и США.

    Посол Казахстана в США, Ержан Ашикбаев, Америка
    Фото: Посольство РК в США

    Открывая мероприятие посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев поздравил гостей с окончанием священного месяца Рамазан и отметил, что религиозная свобода является одним из основных направлений проводимых в Казахстане демократических преобразований. Особое внимание было уделено деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который зарекомендовал себя в качестве надежной площадки для поддержания межконфессионального диалога и выработки совместных мер по продвижению мира.

    Бывший посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Дэвид Саперстин подчеркнул роль Казахстана в поддержании межконфессионального согласия. По его мнению, межрелигиозный диалог способствует объединению усилий людей различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против глобальных угроз.

    Директор Секретариата «Сеть религиозных и традиционных миротворцев» (NRTP) Мохамед Эльсаноуси отметил, что Казахстану удалось объединить лидеров различных религий для решения общих вопросов.

    США, Америка, посольство
    Фото: Посольство РК в США

    Позже состоялось шестое заседание Рабочей экспертной группы по свободе вероисповедания между РК и США.

    Главой казахстанской делегации стал заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК Ануар Хатиев. Американская сторона была представлена на уровне заместителя посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Джейсон Макинерни.

    Казахстанская делегация акцентировала приоритеты в сфере защиты свободы вероисповедания в Казахстане, взаимодействии с неправительственным сектором и религиозными объединениями.

    США, Америка, посольство
    Фото: Посольство РК в США

    Американская сторона приветствовала достижения Казахстана по построению успешной модели межконфессионального согласия.

    По итогам встречи участники договорились продолжить конструктивный диалог. Казахстанская сторона предложила провести очередное заседание Рабочей группы в следующем году в Казахстане.

    Теги:
    Международная деятельность РК Америка Религия Сотрудничество Посольство РК Внешняя политика Казахстана США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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