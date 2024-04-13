Сотрудничество Казахстана и США в области религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

Казахстанская делегация приняла участие в США в круглом столе, который был посвящен вопросам свободы вероисповедания. В ходе мероприятия американская сторона особо отметила достижения Казахстана по построению успешной модели межконфессионального согласия в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие представители Госдепартамента, Комиссии США по международной религиозной свободе, участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также представители различных религиозных конфессий РК и США.

Фото: Посольство РК в США

Открывая мероприятие посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев поздравил гостей с окончанием священного месяца Рамазан и отметил, что религиозная свобода является одним из основных направлений проводимых в Казахстане демократических преобразований. Особое внимание было уделено деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который зарекомендовал себя в качестве надежной площадки для поддержания межконфессионального диалога и выработки совместных мер по продвижению мира.

Бывший посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Дэвид Саперстин подчеркнул роль Казахстана в поддержании межконфессионального согласия. По его мнению, межрелигиозный диалог способствует объединению усилий людей различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против глобальных угроз.

Директор Секретариата «Сеть религиозных и традиционных миротворцев» (NRTP) Мохамед Эльсаноуси отметил, что Казахстану удалось объединить лидеров различных религий для решения общих вопросов.

Фото: Посольство РК в США

Позже состоялось шестое заседание Рабочей экспертной группы по свободе вероисповедания между РК и США.

Главой казахстанской делегации стал заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК Ануар Хатиев. Американская сторона была представлена на уровне заместителя посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Джейсон Макинерни.

Казахстанская делегация акцентировала приоритеты в сфере защиты свободы вероисповедания в Казахстане, взаимодействии с неправительственным сектором и религиозными объединениями.

Фото: Посольство РК в США

Американская сторона приветствовала достижения Казахстана по построению успешной модели межконфессионального согласия.

По итогам встречи участники договорились продолжить конструктивный диалог. Казахстанская сторона предложила провести очередное заседание Рабочей группы в следующем году в Казахстане.