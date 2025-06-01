Сотрудничество Казахстана и Совета Европы является основой региональной и европейской стабильности – Ален Берсе

В ходе визита в Астану А.Берсе встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, спикером Парламента Мауленом Ашимбаевым, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также министром юстиции Ерланом Сарсембаевым.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул, что Казахстан является давним и ведущим партнером Центральной Азии в рамках политики СЕ в отношении соседних регионов.

А.Берсе дал высокую оценку Казахстану за прогресс, достигнутый в конституционных и политических реформах, подчеркнул, что Казахстан уже является участником четырех конвенций Совета Европы и был приглашен присоединиться к другим ключевым договорам — о насилии в отношении женщин, коррупции, киберпреступности.

- Казахстан также завершил последний шаг в отношении Конвенции об отмывании денег и финансировании терроризма. Конвенция об ИИ вызвала большой интерес со стороны властей Казахстана, которые разрабатывают центр ИИ в Астане, - говорится в сообщении Совета Европы.

- Перед лицом нынешнего кризиса, с которым ни одна страна или организация не может справиться в одиночку, глобальная стратегия защиты верховенства права в наших демократиях является незаменимой, и многосторонность и сотрудничество должны быть в основе этой стратегии, - заявил А.Берсе.

Выступая на открытии Пленарного заседания Астанинского международного форума, генеральный секретарь подчеркнул необходимость демократической стратегии безопасности для Европы и за ее пределами. «Больше нет «жесткой» или «мягкой» безопасности, есть только настоятельная необходимость защищать то, что нас объединяет», — сказал он.

- Демократическая безопасность означает, что наши ценности — демократия, права человека и верховенство закона — должны стать нашей первой линией обороны. Ценности Европы не ограничиваются нашими границами, и Совет Европы никогда не был просто линиями на карте», — подчеркнул он. «Мы должны стоять вместе со всеми, кто строит демократическую безопасность — в Центральной Азии, в Европе и далеко за ее пределами, — заключил генеральный секретарь.

Открывая Конференцию по приоритетам сотрудничества Совета Европы в области соседства с Казахстаном на 2024–2027 годы, А.Берсе сказал: «Партнерство между Казахстаном и Советом Европы насчитывает много лет. По мере того, как рамки Приоритетов сотрудничества и добрососедства для Казахстана становятся все более глубокими и амбициозными, мы закладываем основы для прочных демократических реформ в соответствии с видением страны справедливого и честного Казахстана».

Он выделил новые приоритеты сотрудничества Совета Европы. Они сосредоточены вокруг пяти направлений: права человека (предотвращение жестокого обращения, защита детей, противодействие насилию в отношении женщин), экономическая преступность (укрепление потенциала национальных органов власти по выполнению рекомендаций антикоррупционного органа Совета Европы ГРЕКО); киберпреступность (приведение национальных законов в соответствие со стандартами Совета Европы и укрепление потенциала по расследованию киберпреступлений и работе с электронными доказательствами); правосудие (обеспечение независимости, эффективности и доступности судов), а также поддержка Парламента Казахстана в продвижении демократического управления.

Генеральный секретарь Совета Европы также встретился со студентами «Назарбаев Университета».

Алан Берсе – бывший президент Швейцарии. 25 июня 2024 г. Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Алена Берсе новым генеральным секретарем Совета Европы. Он является автором нескольких книг и ряда статей по проблемам экономического развития и миграции. Владеет немецким и английским языками.

В апреле текущего года в Страсбурге в рамках сессии Совета Европы состоялся отдельный круглый стол, посвященный развитию демократии в Казахстане.