Сотрудничество Евросоюза и Центральной Азии обсудили в Брюсселе

29 мая в «Институте Эгмонда» – ведущем «мозговом центре» Бельгии состоялась конференция: «Стратегия ЕС в Центральной Азии в новых геополитических условиях: есть ли необходимость в обновлении?», передает собственный корреспондент Kazinform.

Мероприятие было организовано председательством Бельгии в Европейском союзе, «Университетом Гента», а также казахстанским экспертным центром «CAPS Unlock» (г.Алматы).

Среди приглашенных спикеров были сотрудники Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, местные эксперты, специализирующиеся на вопросах Центральной Азии, а также журналисты и представители дипломатического корпуса.

Участники обсудили актуальные аспекты внешней политики ЕС в нашем регионе с призмы Стратегии Евросоюза, которая была принята Евросоюзом в 2019 году.

В 2019 году ЕС обновил свою стратегию в отношении Центральной Азии, чтобы учесть новые события и возможности для партнерства и сотрудничества – как с регионом в целом, так и с пятью отдельными странами (C5), принимая во внимание различия между ними, а также их интересы и требования.

Стратегия направлена на поддержку устойчивого развития, основанного на демократии, благом управлении и правах человека, а также на стимулирование торговли и инвестиций между ЕС и Центральной Азией.

В 2022 и 2023 годах главы государств Центральной Азии и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели первые в истории встречи на высоком уровне, результатом которых стала подготовка дальнейшей совместной дорожной карты по углублению связей между ЕС и Центральной Азией.

В 2024 году должен состояться первый в истории саммит лидеров ЕС-Центральная Азия, который официально закрепит сотрудничество С5+ ЕС на самом высоком политическом уровне и предоставит возможность сопоставить политическую значимость ЕС в регионе с его статусом крупного донора и инвестора.

Ведущий бельгийский эксперт по Центральной Азии, профессор «Университета Гент» Фабиен Боссуйт отметила, что целью «круглого стола» была оценка концептуального документа ЕС – Стратегии в Центральной Азии в новых геополитических условиях.

- За последние пять лет с момента принятия Стратегии произошли сильные изменения вокруг Центральной Азии и в самой Европе. Эти события повлияли на отношения между Евросоюзом и пятью государствами региона, - отметила Фабиен Боссуйт.

На основе состоявшихся дискуссий было принято мнение, что нет срочной потребности в кардинальном изменений Стратегии. В октябре 2023 года была принята «дорожная карта» отношений ЕС-ЦА, которая дополняет документ.

Дополнительное соглашение прописывает конкретные направления дальнейшего сотрудничества между Европой и Центральной Азией. Стратегия и «дорожная карта» составляют хорошую базу к развитию кооперации в будущем», говорит бельгийский эксперт.