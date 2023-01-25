Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сотрудничать в сфере торговли и сельского хозяйства договорились Республика Саха и СКО

25 Января 2023, 16:11
Сотрудничать в сфере торговли и сельского хозяйства договорились Республика Саха и СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров подписал меморандум о взаимопонимании с Главой Республики Саха Айсеном Николаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первая встреча А.Сапарова с иностранной делегацией на посту акима области.

По информации пресс-службы главы региона, мероприятие проходило в Международном финансовом центре «Астана». Стороны обсуждали вопросы развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Аким области рассказал об экономическом потенциале Северного Казахстана, действующих инвестиционных проектах и предложил реализовать взаимовыгодные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства и промышленности.

А. Николаев заявил, что заинтересован в сотрудничестве в сфере машиностроения, торговли продукцией агропромышленного комплекса и энергетики.

«Северо-Казахстанская область и Республика Саха намерены взаимодействовать в сферах торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. В частности, это расширение торгово-экономических связей, развитие инвестиционной деятельности в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сотрудничество в области развития инноваций», - проинформировали в пресс-службе.



Фото пресс-службы акима области


Новости по теме
Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО
Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО
Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа
Теги:
Читайте также
Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО
Достаточный запас емкости для весеннего паводка сохраняют актюбинские водохранилища
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны
Тонны замерзших овощей в Туркестанской области: аким пообещал помочь фермерам
Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа
Провести все конкурсы в первом квартале поручил аким СКО
Казахстан подпишет проекты с ООН в области сельского хозяйства – Минсельхоз
Новости партнеров
Популярное
1 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
2 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
3 Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
4 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
5 Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау

Лента новостей