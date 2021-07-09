Сотрудничать с международными организациями поручили Антикору

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекшев поручил Агентству РК по противодействию коррупции продолжать сотрудничество с международными организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно продолжить сотрудничество с ключевыми междунароными организациями в данной сфере. Во-первых, это большой опыт, обмен информацией, а также очень важно, что от правильного понимания ими реализуемых в Казахстане антикоррупционных мероприятий зависит соответствующая оценка. Определенное задание связанно с визитом мониторинговой группы ГРЕКО, которая тоже даст свои рекомендации по дальнейшим действиям», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений. Статистика показывает снижение регистрации коррупционных преступлений на 35%, с 1540 до 1005. За 6 месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр, 3 судьи. Изобличено 7 региональных акимов и их заместителей.