Сотрудничать с Италией и Хорватией по гражданско-правовым вопросам начнет Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова поделилась планами о расширении международного сотрудничества страны в сфере правовой помощи по гражданским делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента обретения независимости Казахстан поддерживает отношения со всеми странами в целях регулирования взаимодействия в сфере оказания правовой помощи. В сфере гражданского и правового судопроизводства увеличилось количество стран, с которыми достигнуты договоренности», - сказала Ботагоз Жакселекова на заседании Сената.

По ее словам, соглашения заключены в основном со странами СНГ и Азии, однако с европейскими странами таких договоров практически нет.

«Например, по уголовным делам ратифицировано соглашение с Францией, Италией, Болгарией, Монако, Северной Македонией и другими странами. Но на сегодня не заключены договоры взаимной правовой помощи по гражданским делам с европейскими странами. Мы продолжаем работу в этом направлении. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия с Италией и Хорватией», - отметила спикер.

«Кроме того, наша страна является участником Гаагской конвенции по частному праву. В ее состав входят 82 страны и страны Евросоюза. В этой связи помощь по гражданским и уголовным делам будет осуществляться в рамках Гаагской конвенции», - добавила Б. Жакселекова.