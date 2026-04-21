Сотни участников вышли на очистку озера Садовское в Уральске

В рамках экологической акции государственные служащие совместно с семьями и детьми провели масштабную уборку прибрежной территории поймы Государственного памятника природы — озера Садовское, а также очистку его русла от мусора и загрязнений.

Фото: акимат ЗКО

Мероприятие реализовано в поддержку общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», объявленной Главой государства 8 апреля 2024 года. Акция стала наглядным примером объединения усилий государства и общества в вопросах сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

Особое значение мероприятию придало участие детей, что подчеркивает важность воспитания бережного отношения к природе с раннего возраста и укрепления семейных ценностей через совместные добрые дела.

Завершающим этапом акции стала установка на берегу озера специализированной кормушки для диких лебедей и уток. Инициатива направлена на поддержку местной экосистемы и создание благоприятных условий для обитания птиц. В дальнейшем кормушка будет регулярно пополняться силами сотрудников государственных органов, жителей города и гостей парка, становясь символом заботы, ответственности и любви к природе.

