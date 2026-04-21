    12:05, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Сотни участников вышли на очистку озера Садовское в Уральске

    В Уральске сотрудники департамента судебной администрации и департамента юстиции приняли участие в экоакции, передает Kazinform.

    а
    Фото: акимат ЗКО

    В рамках экологической акции государственные служащие совместно с семьями и детьми провели масштабную уборку прибрежной территории поймы Государственного памятника природы — озера Садовское, а также очистку его русла от мусора и загрязнений.

    а
    Фото: акимат ЗКО

    Мероприятие реализовано в поддержку общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», объявленной Главой государства 8 апреля 2024 года. Акция стала наглядным примером объединения усилий государства и общества в вопросах сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

    а
    Фото: акимат ЗКО

    Особое значение мероприятию придало участие детей, что подчеркивает важность воспитания бережного отношения к природе с раннего возраста и укрепления семейных ценностей через совместные добрые дела.

    а
    Фото: акимат ЗКО

    Завершающим этапом акции стала установка на берегу озера специализированной кормушки для диких лебедей и уток. Инициатива направлена на поддержку местной экосистемы и создание благоприятных условий для обитания птиц. В дальнейшем кормушка будет регулярно пополняться силами сотрудников государственных органов, жителей города и гостей парка, становясь символом заботы, ответственности и любви к природе.

    а
    Фото: акимат ЗКО

    — Основным посылом инициативы Главы Государства «Таза Қазақстан» на мой взгляд является очищение окружающей нас среды, сердец и души. Чистота природы и наших намерений неразрывны и созвучны. Данная акция Президента позволяет определить важность и приоритет связи человека с окружающей природой. В условиях происходящего очень ценно мирное небо и важно сохранить и приумножить красоту и богатство нашей природы, — сказал Айдар Тыныбаев руководитель департамента Судебной администрации по ЗКО.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
