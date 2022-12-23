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Сотни тысяч европейцев страдают из-за забастовок транспортников

23 Декабря 2022, 19:17
Сотни тысяч европейцев страдают из-за забастовок транспортников

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Самолетами, автобусами или на попутках. Более 200 тысяч французов срочно ищут возможность спасти рождественские каникулы из-за забастовки работников железных дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В выходные будут отменены два поезда из пяти, в основном это касается скоростных линий.

Во избежание подобной ситуации в новогодний уикенд оператор французских дорог пошел на уступки и предложил профсоюзам улучшенные условия для сотрудников, в том числе увеличение рабочих мест и премий.

Ситуация по другую сторону Ла-Манша, в Великобритании, еще более сложная.

Там, начиная с пятницы и заканчивая 31 декабря, бастуют практически все транспортники, включая водителей машин скорой помощи.

Также на работу не выйдут сотрудники почты, пограничных и дорожных служб, медперсонал, и даже экзаменаторы при школах вождения.

Забастовки оказывают давление на консервативное правительство премьер-министра Риши Сунака, которое отклоняет требования работников госсектора о значительном повышении заработной платы.

Фото: ru.euronews.com


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