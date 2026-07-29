Сотни геоглифов древней цивилизации индейцев нашли в джунглях Амазонии

Европейские и бразильские археологи обнаружили в штатах Акри и Амазонас в Бразилии почти четыре сотни ранее неизвестных геоглифов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Гигантские наземные «рисунки» древней индейской цивилизации похожи по форме на абстрактные геометрические фигуры, пишут ученые в статье в научном журнале Nature.

— На юго-западе Амазонии ранее было найдено множество рукотворных геометрических узоров. Их обнаружение указало на то, что в доколониальную эпоху здесь существовала цивилизация, способная строить монументы. Мы впервые использовали лазерные радары для оценки общего числа этих геоглифов, и открыли свидетельства того, что их число, а также масштабы связанной с ними цивилизации, сильно недооцениваются, — говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа бразильских и европейских археологов под руководством профессора Хельсинкского университета (Финляндия) Мартти Пярссинена в рамках проекта, посвященного изучению так называемой цивилизации реки Акри, которая существовала в Амазонии в античную эпоху и начале средних веков.

Точные масштабы этой цивилизации, как и число этих абстрактных узоров и рисунков, площадь некоторых из которых достигает несколько десятков гектар, оставались до настоящего времени загадкой для историков и археологов, так как большинство геоглифов скрыто под кроной деревьев в амазонских джунглях. Для их поиска и изучения ученые совершили серию экспедиций в бразильские штаты Акри и Амазонас, в рамках которых исследователи изучили местные джунгли при помощи дронов, оснащенных лазерными радарами.

В общей сложности, археологи изучили около 4,4 тыс. кв. км территории этих регионов Амазонии, что позволило им обнаружить и изучить 432 геоглифа, подавляющее большинство из которых — 396 объектов — ранее не было известно. Это открытие стало большой неожиданностью для исследователей, так как оно указывает, что на территории региона Акри может скрываться порядка 24-30 тыс. гигантских наземных рисунков.

Как отмечают исследователи, это, в свою очередь, говорит о том, что в этом регионе могло обитать порядка 1,25-3 млн человек во время пика расцвета цивилизации реки Акри в 100-300 годах н. э., что существенно больше текущих оценок численности населения всего бассейна Амазонки в доколумбову эру.

Как сообщал ранее Kazinform, Тургайские геоглифы планируют включить в предварительный список наследия ЮНЕСКО.