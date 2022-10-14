Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Сотни домов затоплены в Австралии в результате наводнений
14 Октября 2022, 13:40

Сотни домов затоплены в Австралии в результате наводнений

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Сотни домов затоплены в пригороде Мельбурна штата Виктория на юго-востоке Австралии в результате наводнений, вызванных непрекращающимися проливными дождями, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC.

По данным местной Службы по чрезвычайным ситуациям, от наводнений пострадала значительная часть штата Виктория, как минимум 500 домов затоплены и еще столько же жилых строений отрезано от внешнего мира. Более 4,7 тыс. домов остались без электричества.

Согласно прогнозам, чрезвычайная ситуация, вызванная наводнениями в австралийском штате Виктория, продолжит ухудшаться.

Опасная ситуация коснулась также ряда районов штата Новый Южный Уэльс и островного штата Тасмания.

Эвакуированы тысячи жителей из-за угрозы наводнений на фоне рекордно сильных дождей, обрушившихся на юго-восточное побережье Австралии.


Фото: abc.net.au




Новости по теме
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Жертвами шторма «Налджи» в Филиппинах стали 152 человека
Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив