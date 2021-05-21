Сотни диких животных гибнут в вырытых траншеях вокруг ферм на юге Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области снова зафиксированы факты гибели рептилий и амфибий в глубоких искусственных траншеях на территории фермерских хозяйств. Об этом сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), передает МИА «Казинформ».

«20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту «SOS Джейран», в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея высотой около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных. В тот же день мы связались с заместителем акима Туркестанской области Сакеном Калкамановым, который 21 мая организовал выезд сотрудников администрации Сарыагашского районного акимата на место», - сообщила пресс-служба АСБК.

По информации АСБК, впервые проблема поднималась ещё в 2019 году, когда во время экспедиции по гранту проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии» фонда Зуккова (Германия), учёными была обнаружена свежевырытая траншея вокруг фермерского хозяйства с 365 особями амфибий и рептилий на дне, среди которых были и редкие виды. Тогда все живые земноводные и пресмыкающиеся были спасены от неминуемой гибели и выпущены на удалении 10-50 метров от траншеи. На момент обследования 16% рептилий уже погибли от перегрева и обезвоживания, остальные также были обречены на смерть в траншее без помощи человека.

В еще одной аналогичной траншее протяженностью около 1 км были обнаружены несколько экземпляров рептилий, а также 2 ягнёнка и 2 козлёнка, которые также не сумели самостоятельно выбраться, и могли погибнуть без посторонней помощи.

По словам фермеров, подобная практика ограждения полей широко распространена в регионе. «Однако это приводит к незаконному уничтожению огромного количества амфибий и рептилий, в том числе, охраняемых: желтопузик занесен в Красную книгу РК, а среднеазиатская черепаха и восточный удавчик включены в Приложение II Конвенции СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Проблема нуждается в скорейшем решении и принятии конкретных мер по предотвращению массовой гибели животных в оградительных траншеях. В 2019-20 гг АСБК и Институт зоологии МОН РК официально обращались в государственные уполномоченные органы областного и республиканского уровня», - говорится в сообщении АСБК.