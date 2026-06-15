Сотни автомобилей застряли в очереди на казахстанско-российской границе

В международном автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» в Костанайской области наблюдается увеличение количества транспортных средств, пересекающих границу. Скопилось около 300 грузовых авто, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, рост транспортного потока связан с сезонными факторами. В частности, увеличились объемы перевозок сельскохозяйственной продукции, а также пассажиропоток в период летних отпусков и школьных каникул.

Дополнительную нагрузку на пункт пропуска оказывает перераспределение транспортных потоков с других направлений.

Временное скопление грузового транспорта отмечается также на пунктах пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области, «Жайсан» в Актюбинской области и «Қосақ» в Павлодарской области.

В связи с этим часть перевозчиков корректирует маршруты и использует альтернативные направления, включая пункт пропуска «Қайрақ».

По данным Пограничной службы, в настоящее время в очереди на пересечение государственной границы находятся около 270 грузовых и легковых автомобилей.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Пограничной службы работают в штатном режиме. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в установленном порядке, принимаются меры для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска.

Кроме международного пункта пропуска «Қайрақ», на территории Костанайской области функционируют двусторонние автомобильные пункты пропуска «Ақбалшық», «Убаған», «Аят», «Желкуар» и «Қоңдыбай».

Ранее сообщалось о скоплении грузовиков в Павлодарской области из-за сезонного увеличения перевозок плодоовощной продукции.



