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    13:32, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Состоянием русла реки Есентай обеспокоились жители Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обеспокоились состоянием русла реки Есентай. Жители обратили внимание на отсутствие воды и неочищенный каскад от ила, земли и других отложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии неочищенного дна реки появились в сети Facebook: «Так удручающе выглядит Весновка (Есентай) ниже Сатпаева», - написал автор в описании к фото.

    Пользователи сети в комментариях также выразили свое недовольство.

    «Весновка ужас... Центр города такого «миллионика» - и такая разруха…Так же ужасно она выглядит выше и ниже Аль-Фараби… Все лето без воды. В верхней части… За лето ничего не сделано. Ни ремонта, ни очистки каскадов от земли… Нет воды и нет полива деревьев. Выше Аль-Фараби удалили сухие и посадили свежие саженцы, но не поливают…Какой ужасный запах от заболотившейся «Весновки» ниже Курмангазы», - пишут в комментариях жители.

    В управлении зеленой экономики Алматы ответили, что будет подана бюджетная заявка на выделение средств для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию русла реки Есентай на участке, указанном в обращении.

    «При выделении средств начнутся работы по разработке проекта. От водоотделителя до улицы Жамакаева ведутся работы по реконструкции участка водоохраной полосы русла реки Есентай. В связи с этим часть воды с реки Есентай направлена в реку Малая Алматинка. В связи с вышеизложенным, уровень воды временно уменьшился. Срок завершения работ - конец ноября текущего года», - пояснили в управлении.

    Администратором программы по очистке русел рек Большая Алматинка и Есентай является ГУ «Казселезащита».

    Теги:
    Природа Экология Общество Алматы
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