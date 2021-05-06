Состоянием дороги Сарыозек-Коктал возмутился аким Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов провел срочное совещание по состоянию участка дороги республиканского значения Сарыозек-Коктал. Ответственным лицам было дано поручение исправить ситуацию в недельный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

После открытия на окраине поселка Сарыозек цементного завода тяжеловесный транспорт ежедневно преодолевает 68 км участка дороги Сарыозек-Коктал, и это только в одну сторону. Всего ежедневно курсируют более 10 самосвалов. По словам сотрудников карьера, в сутки тягачи совершают три рейса. И местные жители, и руководство Кербулакского района сходятся во мнении, что именно большегрузы стали причиной разрушения дорожного полотна.

«Я живу в селе Когалы. Часто езжу по этой дороге. И всегда после поездки чувствую себя плохо. В 2-3 месяца раз полностью меняю ходовую часть машины. То, что асфальт в таком состоянии, виноваты большегрузы цементного завода. Они постоянно ездят перегруженные. Продавливают асфальт», - говорит один из местных автовладельцев.

Этой точки зрения придерживаются и специалисты. Они отмечают, что данный участок по проекту рассчитан на движения автомашин с нагрузкой на одиночную ось не выше 8 тонн. Здесь же ежедневно курсирует груженый транспорт весом свыше 50 тонн, что в разы превышает допустимую нагрузку на дорожное полотно, а, значит, приводит к его быстрому разрушению.

Сложившаяся ситуация крайне возмутила акима области Амандыка Баталова. Глава региона собрал экстренное совещание, призвав к ответу и руководство завода. Аким области заявил, что не допустит пренебрежительного отношения к безопасности людей и потому в срочном порядке потребовал исправить положение дел. Всем уполномоченным лицам он сделал строгое замечание. Ответственным на местах Амандык Баталов поручил держать ситуацию на контроле и на этой неделе до выходных доложить о принятых мерах:

«Необходимо немедленно весь поврежденный участок дороги привести в порядок, чтобы не было аварийных ситуаций и угрозы безопасности жизни людей. Никому не позволено портить то, что сделано, как того требуют нормы. Как можно было привести дорогу в такое состояние! На этом участке вообще теперь нет асфальта, особенно на перевале Алтын-Эмель, а это самый опасный участок! Даю недельный срок. За это время приведите все в соответствие», - отметил Амандык Баталов.

Для решения сложившейся проблемы, по словам и.о. директора областного филиала АО «КазАвтоЖол» Мерея Шахарбаева, между данной организацией, ТОО «КазАвтоДор» и цементным заводом «Алацем» заключено трехстороннее соглашение, в рамках которого совместными усилиями в сжатые сроки будет проведен ремонт 0-68 км поврежденного участка дороги.

«Согласно данному поручению мы вместе приведем дорожное полотно в соответствие, чтобы население больше не испытывало трудностей при передвижении на данном участке автодороги», - резюмировал М. Шахарбаев.