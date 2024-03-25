Состояние загородных трасс объяснили перепадами температур в СКО

Жители Северо-Казахстанской области жалуются на состояние загородных автодорог. Судя по размещенным в социальных сетях кадрам, асфальт ушел вместе со снегом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Североказахстанцы отмечают, что после поездок по загородным трассам приходится везти автомобили на станции технического обслуживания, в лучшем случае — на шиномонтаж.

Дорога «Корнеевка-Сергеевка» больше напоминает полосу препятствий. Под толщей наледи кое-где проглядывает асфальт. Пользователи говорят, что поездка по этой трассе полна опасностей.

Видео прокомментировал филиал АО «НК „Казавтожол“. Состояние дороги компания объяснила погодными условиями.

— Уважаемые жители СКО. В настоящее время в связи с перепадами температур в ночное и дневное время на проезжей части образовывается наледь. В данный момент на участке ведутся работы по срезке снежной шуги автогрейдером. Также при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнена работа по ямочному ремонту асфальтобетоном, — говорится в сообщении.

В еще более ужасающем состоянии участок республиканской автодороги «Петропавловск-Жезказган». Буквально яма на яме, которые обнажились после схода снега. Местами дорога выглядит так, словно ее целенаправленно бомбили.

— Явленская трасса. От Бишкульского моста до Подгорного, такая вот дорога. Сколько можно издеваться над людьми? Эти ямы даже объехать нельзя. Итог поездки — мятый диск, пробитая стойка и две грыжи. В принципе вся дорога до Явленки и дальше в ужасном состоянии. Интересно, премьер-министр, которого все так ждут, по этим дорогам поедет? — пишут пользователи.

Прошлым летом североказахстанцы неоднократно жаловались на состояние автодороги «Петропавловск-Жезказган», которую построили более 60 лет назад. Местные власти выделить деньги на ее ремонт не имеют права — трасса республиканского значения. Только дыры латают по мере возможности. В 2023-м году в филиале «Казавтожола» сообщали, что из-за отсутствия финансирования капитальный ремонт или реконструкция не предусмотрены. Выполнили ямочный ремонт засыпкой инертным материалом с последующей профилировкой проезжей части и обочин на участке «Токсан би — Дружба». В 2024 планируют средний ремонт участка от села Токсан би до села Новоишимское.