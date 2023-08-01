Мы не люди что ли – жители СКО требуют ремонта республиканской дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области возмущены состоянием республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск», которая проходит по территории региона. Дорогу капитально не ремонтировали с момента ее постройки в 1960-х годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В социальных сетях жители разных районов области, через которые проходит дорога, часто жалуются на ужасающее состояние полотна. Буквально яма на яме, провалы такие, что во время поездки создается ощущение «веселых горок». Местные власти пытаются хоть немного залатать дыры, но дорога с 60-летней историей давно требует хорошего ремонта.

«Тысячи жителей района имени Габита Мусрепова вынуждены каждый раз при поездке в областной центр или же в райцентр переживать это! Мы для вас не люди что ли? Вы, пожалуйста, сами по той дороге попробуйте проехать! Хочу обратиться к «КазАвтоЖол», вы обещали, что в июле месяце будут проводиться работы по ямочному ремонту проезжей части щебнем и профилировки обочин! Вот это вы называете ремонтом? Разбитые стекла на машинах, пробитые поддоны, ушатанные стойки, оторванные глушители? За что мы платим налоги? Почему мы должны ездить по стиральной доске? Мы хотим капитальный ремонт трассы, а не ямочный», - пишут пользователи в социальных сетях.

Публикацию прокомментировал филиал «Казавтожола». По их данным, на участке «Токсан би – Дружба» выполнили ямочный ремонт засыпкой инертным материалом с последующей профилировкой проезжей части и обочин. И-за отсутствия финансирования капитальный ремонт или реконструкция не предусмотрены. На следующий год планируют средний ремонт участка от села Токсан би до села Новоишимское.

12-го июля в АО «НК «Казавтожол», на балансе которого находится дорога А-16 «Жезказган-Петропавловск», проинформировали о начале ремонта разбитых участков. Работы проводятся на территории четырех регионов: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и области Улытау. В Северо-Казахстанской области ремонтируют участок от села Сергеевки до села Николаевки.

И.о. руководителя директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Канат Усербаев на прошедшем накануне аппаратном совещании в акимате области сообщил, что в районе Шал акына идет ремонт 25 км указанной автодороги, от города Сергеевки до села Кенес. Выполнили работы на 16 км. По графику сдать участок должны в октябре.

«Второй участок дороги - 26,5 км, от села Кенес до села Николаевки. Выполнено на всем протяжении участка основание и 21 км устройство покрытия. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец сентября. Работы идут по графику, отставаний нет», - сказал К.Усербаев.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, всего по области проводится средний ремонт на шести участках автодорог республиканского значения общей протяжённостью 143 км.

Недавно мы сообщали о том, что с 2017-го года длится реконструкция участка дороги республиканского значения М-51 «Челябинск-Новосибирск», от Петропавловска до границы с Курганом. Сдать его обещают только в следующем году.